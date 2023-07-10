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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Vilnius'ta yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 10-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak.

Zirvede, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak. Zirvede, tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu vesileyle zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

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