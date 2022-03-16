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Politika, Rusya-Ukrayna Savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını bildirdi

Kemal Karadağ   | 16.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını bildirdi

Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını, zirvede Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yapacaklarını bildirdi. 

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