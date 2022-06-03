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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 03.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Mali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mali'de siyasi geçiş sürecine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye olarak Mali'nin terörle mücadelesini desteklemeye devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali'nin de aynı şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesine destek olmasını beklediklerini ve FETÖ terör örgütünün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mali'nin kalkınmasına katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Erdoğan, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirecek adımları atacaklarını kaydetti.

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