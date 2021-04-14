Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Projesine ilişkin, "Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, Kanal İstanbul Projesine ilişkin şunları kaydetti:
"İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır."
İstanbul Sözleşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesine ilişkin, "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi. Bizim dinimizde kadına şiddet haramdır. Biz bu sözleşmenin daha adilini, daha güzelini, daha güçlüsünü yapar onunla yola devam ederiz." açıklamasında bulundu.
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