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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'yı kabul etti.

Sefa Mutlu   | 28.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Kabul, İstanbul Kongre Merkezi'nde İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nın ardından basına kapalı gerçekleşti.

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