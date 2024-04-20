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Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü

Kaan Bozdoğan  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

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