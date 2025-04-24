Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için kurban bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye kurban bağışında bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Türk Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, kurban bağışını Gazze'de kesilmek üzere Türk Kızılay'a yaptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu bağışa ilişkin fotoğraflara yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.