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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için kurban bağışında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye kurban bağışında bulundu.

Kaan Bozdoğan  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için kurban bağışında bulundu Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Türk Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, kurban bağışını Gazze'de kesilmek üzere Türk Kızılay'a yaptı.

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"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu bağışa ilişkin fotoğraflara yer verildi.

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