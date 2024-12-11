Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde giriş kapısında karşıladı.
Tokalaşarak poz veren Erdoğan ve Ahmed, heyetleri eşliğinde görüşmeye geçti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.