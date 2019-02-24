Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

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Kayseri'nin hizmetin anlamını ve kendilerinin şehre hangi hizmetleri getirdiğini çok iyi bildiğini dile getiren Erdoğan, bugüne kadar Kayseri'ye 26 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını bildirdi.



Eğitimde 4 bin 633 yeni derslik kazındırdıklarını ve 70 bine yakın üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü şehre üçüncü devlet üniversitesi olan Kayseri Üniversitesini de kurduklarını belirten Erdoğan, yüksek öğrenim öğrencileri için 6 bin 670 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını, gelecek birkaç yıl içinde Kayseri ve Develi'de toplamda 2 bin 250 kişi kapasiteli 3 yurt binası daha açacaklarını ifade etti.

Kayseri'ye farklı branşlarda spor tesisleri kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, Kayseri Gençlik Merkezi'nin yapımının, Talas Gençlik Merkezi'nin ihalesinin, Develi Gençlik Merkezi'nin proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

"31 Mart'ta gelin bunlara dersini verelim"

Alandaki vatandaşlara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde gazeteci Savaş Ay'ın yaptığı programı izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben bunları konuşmaktan bıktım, utanıyorum, milletime havale ediyorum. Ekranları başında izleyen tüm milletime sesleniyorum. 31 Mart'ta işte bu CHP'ye, bu Kılıçdaroğlu'na ve onun, terör örgütünün destekçisi olan parti ile nasıl sırt sırta girdiğini gösterelim. Şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı ne diyor, biliyor musunuz? Çok enteresan, 'Biz Kürdistan'da oylarımızı HDP'ye vereceğiz.' Türkiye'de, 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Peki bu bay Kemal, bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber yürüyor? Bu İYİ Parti nasıl oluyor da bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor? Ben milletime bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. 31 Mart'ta gelin bunlara dersini toptan verelim. 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda da AK Parti ve MHP'yi yok etmek için çalışacağız.' diyorlar. Öyleyse biz daha çok çalışacağız ve bunları sandığa gömeceğiz."

"Bu konuda da devrim yaptık"



Erdoğan, Türkiye'de siyasi partilerin eskiden ittifaklar, koalisyonlar kurduğunu, ancak bunların hep seçimlerden sonra yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Seçimde tüm partiler birbirlerini kıyasıya hırpalar sonra da birlikte çalışmanın yollarını ararlardı. Biz Türkiye'de her alanda olduğu gibi bu konuda da devrim yaptık. Siyasetin mecrasını toptan değiştirerek, ittifakları seçim öncesine aldık. Milletimiz sandığa gittiğinde kimin kiminle birlikte yol yürüdüğünü biliyor, görüyor kararını ona göre veriyor. Türkiye'yi bu noktaya ülkemizin son 5-6 yılda yaşadığı hadiseler kaçınılmaz olarak getirmiştir. Yönetim sistemimizin değişmesi de bu sürecin bir neticesidir."

"Bayrağımızı duvara asmayan HDP ile beraber"

MHP ile kurdukları Cumhur İttifakı'nın temellerinin çok daha gerilere uzandığını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz bu kardeşlerimizle Çanakkale ve Yemen türkülerini hüzünle söylerken, Necip Fazıl'ın, Arif Nihat Asya'nın, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okurken zaten ittifak içindeydik. İstiklal Marşı'mızı en gür sada ile aynı hissiyatla, aynı kararlılıkla okuyorduk. Bölücü terör örgütü ile yaptığımız mücadelede bu ittifak adı konmamış olsa da hep vardı. Şu anda bu CHP kiminle ittifak halinde? İstiklal Marşı'mızı söylemeyenlerle ittifak halinde. Bu CHP, bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan BDP, HDP ile beraber. İYİ Parti de bunlarla ne yazık ki beraber. Biz buna üzülüyoruz. Kim, kiminle beraber yürüyor bu önemli. Onun için ne söylüyor büyüklerimiz, 'Söyle bana arkadaşını söyleyim sana kim olduğunu.' Öyleyse 31 Mart'ta Osmanlı tokatına sandıklarda var mıyız?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, özellikle de başörtüsü konusunda Mecliste yaptığımız çalışmalarda, anayasa değişikliklerinde yine Cumhur İttifakı vardı. Hatırlarsanız '411 el kaosa kalktı' manşeti atmışlardı, işte o 411 el aslında ne diyordu, 'Cumhur İttifakı' diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimini, 367 garabetiyle kaosa çevirmeye çalışanların oyununu yine aynı ittifakla bozduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı konularda sıkıntılar olsa da bunların aşıldığını vurgulayan Erdoğan, "Biz Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil mezara kadar kurduk inşallah. Bunu 15 Temmuz'da gördünüz, aynı şekilde 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhu olarak yine gördünüz." diye konuştu.