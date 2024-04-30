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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda “13. Çalışma Meclisi Yemeği”nde konuşuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek

Ferdi Türkten  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak.

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