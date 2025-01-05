Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır." dedi.
Rize
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
l
Buradaki konuşmasına Rize'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Erdoğan, "Yeşiline, mavisine, yaylasına, deresine, suyuna, havasına vurgun olduğum, her şeyden önemlisi insanına aşık olduğum ana yurdum, baba ocağım Rize'de bizleri tekrar buluşturan Rabbime hamdolsun." ifadelerini kullandı.
Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Şu an canlı bağlantıyla bizleri takip eden Bitlis, Karaman, Kırıkkale, Niğde ve Kırklareli'ndeki kardeşlerime de selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bizimle eş zamanlı olarak yapılan bu il kongrelerimizin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Vefat eden yol arkadaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Taze bir heyecanla, hizmet aşkıyla bayrağı devralan kardeşlerimize başarılar diliyorum. Nöbeti devreden arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Rabbim gayretimizi artırsın, emeğimizi zayi etmesin, bizleri sırat-ı müstakimden, ülkeye ve millete hizmet yolundan ayırmasın. Karadeniz'e, Karadenizliye, Rize'ye, Rizeliye yakışan da budur."
"Türkiye'yi dünyanın en güçlü, sözü dinlenir, hatırı sayılır ülkelerinden biri haline getirdik"
Rize'den vazgeçemeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Siz, kalbinizle ve desteğinizle bizimle olduğunuz müddetçe, Allah'ın izniyle kazanmadık mücadele, ulaşmadık hedef, başarmadık iş bırakmayız. Karadeniz tükenir, Rize'nin davasına, milletine, Türkiye'ye olan sevdası tükenmez. Benim sizlere olan sevdam ise dağlardan yüce, Karadeniz'den coşkundur. Bu öyle bir sevda ki asla eksilmez, azalmaz, tükenmez. Sizlerle beraber yol yürüdüğüm için Rabbime sonsuz hamdediyorum." diye konuştu.
Erdoğan, Allah rızasını kazanma, ülkeye ve millete hizmet etme yolunda daha gidecek çok yollarının olduğunu belirterek, "Bir evladınız olarak bugüne kadar dosta düşmana karşı sizin yüzünüzü kara çıkarmadım. Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi mevkisinden aldık, dünyanın en güçlü, sözü dinlenir, hatırı sayılır ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye Yüzyılı'nda da aynı Karadeniz azmiyle çalışmaya, mücadeleye devam edeceğiz." dedi.
"Birileri gibi öyle içi boş palavralar atmıyoruz"
Türkiye'yi 2023 vizyonuyla buluşturmanın kendilerine nasip olduğunu ifade eden Erdoğan, bununla yetinmeyip Türkiye Yüzyılı ile çıtayı biraz daha yukarı taşıdıklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten, bölgesel ve küresel meselelerdeki belirleyici role kadar son dönemde atılan her adımın Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşları mahiyetinde olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"İnşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin inşasını da bizden sonraki nesiller eliyle yine bu dava, bu kadro gerçekleştirecektir. Biz bunları söylerken birileri gibi öyle içi boş palavralar atmıyoruz. Bunları söylerken kendimize ait olmayan, doğruluğu, yanlışlığı tartışmalı verilere de dayanmıyoruz. Hele hele birilerinin yaptığı gibi emperyalistlerin senaryolarında biçilen rollere asla güvenmiyoruz. Bizim referansımız binlerce yıllara sari medeniyet birikimimizdir. Yarım asrı bulan şahsi siyasi mücadelemizdir. Artık 22 yılını geride bırakan iktidarımızda ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerdir. Kalbimizi, ruhumuzu ve gözümüzü kendisinden hiçbir zaman ayırmadığımız milletimizin gönlündeki sarsılmaz yerimizdir.
Biz, bu millete sadece siyasi mücadelemizdeki başarımızı değil, canımızı da borçluyuz. FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz gecesi başlattıkları darbe girişiminde gözünü kırpmadan kıyam eden, ölüme yürüyen binleri, on binleri, yüz binleri, milyonları nasıl unutabiliriz? İstanbul'da indiğimiz havalimanının etrafını, Ankara'da Külliye'nin çevresini adeta canlı kalkan olarak saran tunç yürekli yiğitleri nasıl unutabiliriz? Hainlerin silahlarının namlularına göğüslerini siper ederek, tanklarının altına yatarak, mermilerin üzerine yürüyerek her biri adeta süper kahramana dönüşen kardeşlerimizi nasıl unutabiliriz? Onları ve verdikleri mücadeleyi unutursak, kalbimiz taş kesilir."
"AK Parti'nin her kademedeki temsilcisi ateşten bir gömlek giyiyor"
Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırlarındaki gelişmelere dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi de güneyimizdeki tarihi gelişmeleri hayırlı sonuçlara tebdil etmeye yönelik çabalarımızla, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığımız adımlarımızla, ekonomik sorunlara kalıcı çözümler getirecek programımızla, ülkemizi her alanda geleceğin karmaşık dünyasına hazırlamaya yönelik teknolojik ve diplomatik ataklarımızla, velhasıl süreci sancılı da yürüse, sonuçları ülkenin ve milletin hayrına olacak politikalarımızla şükran borçlu olduğumuz 85 milyonun her bir ferdi için gece gündüz çalışıyoruz."
Erdoğan, AK Parti kongrelerinin özünde bu anlayışın bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Biz, ülkesinin ve milletinin kaderiyle kendi kaderi bütünleşmiş bir partiyiz. İşte böyle bir ittifakız. AK Parti ve Cumhur İttifakı ne kadar güçlü, ne kadar üretken, ne kadar kucaklayıcı olursa unutmayın Türkiye'nin bütün hedeflerine ulaşması, milletin hayallerine kavuşması da o derece kolay, hızlı, etkin şekilde gerçekleşir. Bunun için AK Parti'nin beldesinden ilçesine, ilinden genel merkezine kadar her kademedeki temsilcisi aslında ateşten bir gömlek giyiyor. Dünyanın ve bölgemizin tarihi bir dönüşümden geçtiği şu kritik günlerde üstlendiği şerefli görevin manasını bilen hiçbir arkadaşımın gözüne uyku girmemesi gerekir. Hep birlikte bir kez daha tarihe not düşmek, tarihe mal olmak, tarih yazmak için önümüzde bulunan bir fırsat var. Kongrelerde görev alan kardeşlerimin bu fırsatı en güzel şekilde değerlendireceklerine inanıyorum."
Erdoğan, Allah'ın insanlığa ancak çalıştığı kadarının karşılığını verdiğini, hiçbir şey üretmeden, aksiyon almadan, riske girmeden hayatın diğer alanlarında başarı sağlanamayacağı gibi siyasetin de yapılamayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük sorunu, 'tatlı su siyasetçisi' tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır. Kayda değer hiçbir iş yapmadan, sadece lafla, sadece seviyesiz polemikle, sadece yalan yanlış sosyal medya paylaşımlarıyla siyasetçilik oynayan bu tipler, maalesef bizim aramıza da sızabiliyor. Bunları da görmezden gelmeyelim. Bizim siyasetimizde bu anlayışa da, bu anlayışla başka ajandalar peşinde koşanlara da yer yoktur." diye konuştu.
Erdoğan, partililerin "sorumlu oldukları yerin caddelerine, sokaklarına, hanelerine, iş yerlerine, köşe bucak her yerine, haftanın her günü ve günün 24 saati hakim olmadan, vazife etmeden, işlerinin hakkını veremeyeceklerini" bir an olsun akıllarından çıkarmamalarını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlar sevinçlerinde, üzüntülerinde, dar zamanlarında kafalarını kaldırıp baktıklarında yanlarında ilk sizi göremezlerse vazifenizin gereğini yerine getirmiyorsunuz demektir. Sizden yardım isteyen herkesin, derdini çözebildiğinizin derdini çözerek, bu mümkün değilse gönlünü alarak yanınızdan tebessümle ayrılmasını temin edemiyorsanız yanlış yerde bulunduğunuzu bilmelisiniz." ifadesini kullandı.
"Siyasetimizi yaparken hak olan davamıza hizmet etmeye bakacağız"
İl başkanı, belediye başkanı, milletvekili gibi tüm görev kademelerindeki partililerin vatandaşların taleplerini dikkate almasının önemine vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Size benim vatandaşlarımdan herhangi birisi gelir, sizden bir işin yapılmasını, gereğini istiyorsa, onu bir başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece, ben Genel Başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum. Bazılarına bu söylediklerim zor gibi gözükebilir ama bilin ki bu Genel Başkan, bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri benim burada haykırmam lazım. Hepinizin bunu bilmesi lazım.
Bazı arkadaşlarım bu söylediklerimi imkansız görebilir. Halbuki ne diyor şair, 'davası hak olanın yardımcısı Allah'tır, hak olan davada zafer muhakkaktır.' Öyleyse biz siyasetimizi yaparken, başka hiçbir şey ve hiç kimseye değil, hak olan davamıza hizmet etmeye bakacağız. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum, bunları herhangi bir çıkar, kazanç, makam, mevki beklentisi ile değil, davamızın bizlere yüklediği mesuliyet bilinciyle yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi taktirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, rıza göstermeyeceğimiz, göz yummayacağımız bir durumdur. Türkiye'de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti var, sivil toplum kuruluşları var, belediye ve benzeri zaten var ama AK Parti böyle olamaz. Millete hizmet için kendilerine tahsis edilen kaynakları, kimi terör örgütlerine aktarır, kimi çeşitli organizasyonlar üzerinden yağmalar, kimi hiçbir eser üretmeden çarçur eder, kimi nefsini tatmin için etrafına dağıtır, kimi siyasi kariyerini inşa etmek için kullanır. Bunun adı siyaset değil açık söylüyorum millete ihanettir."
"Kapalı kapılar ardında yürütülen siyaset mühendislikleriyle işimiz olamaz"
Erdoğan, "Daha önemlisi bizim böyle süfli tartışmalarla, sinsi ayak oyunlarıyla, kapalı kapılar ardında yürütülen siyaset mühendislikleriyle işimiz olamaz. Çünkü biz Cumhuriyet'imizin ilk 80 yılında yapılandan 3 kat, 5 kat, 10 kat, 20 kat fazlasını 22 yıla sığdırmış bir iktidarız. Kurulduğu günden beri, milletin umut kapısı, dayanağı, gelecek güvencesi olarak sandıktan hep birinci çıkmış AK Parti'yiz. Çünkü biz 15 Temmuz gecesi şehitlerin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'yız. Ülkeye kazandıracak daha çok eserimiz, millete verecek çok hizmetimiz var. Bunun için kongrelerimizi bir şahlanış, enerji yenileme zemini olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.
Yüreğindeki umut ateşini, sürekli harlayarak canlı tutan, ruhundaki zafer heyecanını sürekli besleyerek yükselten, inancını ve azmini mıh gibi zihnine yerleştiren, gece gündüz çalışmaktan yüksünmeyen, milletle her daim hemhal olmaktan keyif alan ve partiyi başarıdan başarıya koşturacak kadrolara ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Erdoğan, "Büyük kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır. Cumhuriyet İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı ilmek ilmek işleyecek bir siyasi iklimi ülkemize hakim kılmakta kararlıyız. Attığımız her adımın bu gayeye yönelik olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
"Yaptığımız işleri her fırsatta anlatacağız"
Erdoğan, Hz. Mevlana'nın "kamil insan odur ki, koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser" sözünü hatırlatarak, bunun için eser, hizmet, yatırım, icraatla konuştuklarını, hafıza-i beşerin nisyan ile malul olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şayet biz ülkenin her karış toprağına kazandırdığımız eserleri, çeşitli vesilelerle hatırlatmazsak ne olur biliyor musunuz. Kifayetsiz muhterisler gelir, onların yüzde biri, binde biri, milyonda biri mesafesinde, kıratında, değerinde olmayan işleri 'büyük başarılar' diye millete yutturmaya çalışırlar. Küresel medyanın ve sosyal medyanın desteğiyle milletimizin zihnine yalan, yanlış, çarpıtılmış, haddinden fazla büyütülmüş sıradan faaliyetleri sinsice işlerler.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerimizin içler acısı hali ortadayken onların müsebbiplerini allayıp pullayıp pazarlarlar. Gittiğimiz her şehirde, her büyük toplantıda, icraatımızı anlatmamızdan rahatsızlık duyanlar veya bunu gereksiz görenler işte bu tabloya bakmalıdır. Milletimizin, emperyalistlerin desteğiyle sahnelenen bu çirkin oyuna gelmemesi için önce kendi yaptığımız işleri her fırsatta anlatacağız. Eğitimiyle, sağlığıyla, güvenliğiyle, yargısıyla, ulaştırmasıyla, enerjisiyle sosyal destekleriyle, sanayi ve teknoloji atılımlarıyla, kadınlara ve gençlere yönelik özel programlarıyla velhasıl her konudaki başarılarımızla heybemiz hamdolsun ağzına kadar dolu. Aynı şekilde karşımızdakilerinin yalanlarını ve o cilanın altındaki rezillikleri birer birer ifşa edeceğiz. Bu bizim Türkiye'ye çağ atlatmış bir parti olarak en az diğer vazifelerimiz kadar önemli bir sorumluluğumuzdur. "
Erdoğan, Rize'ye 22 yılda kazandırdıkları yatırımları ana hatlarıyla hatırlatmak istediğini söyledi.
Rize'ye son 22 yılda güncel rakamlarla toplam 309 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Adalette 1,1 milyar lira, eğitimde 13 milyar lira, gençlik ve sporda 6 milyar lira, sosyal yardımlarda 21 milyar lira, sağlıkta 5 milyar lira, çevre ve şehircilikte 4,5 milyar lira, ulaştırmada 134 milyar lira, tarım ve ormanda tarımsal hibe destekleriyle beraber 44 milyar lira, sanayi ve teknolojide finansman destekleriyle beraber 8,5 milyar lira, enerjide kamu ve özel sektör olarak 30 milyar lira, kültür ve turizmde 1 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 3 milyar lira yatırım yaptık." bilgisini paylaştı.
Rize'ye üniversite kazandırdıklarını, toplam 1063 yataklı 11 hastane dahil, 31 sağlık tesisini inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, 800 yataklı Rize Şehir Hastanesinin ve 100 yataklı Güneysu ile 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanelerinin yapımının hızla devam ettiğini belirtti.
TOKİ eliyle Rize'de 5 bin 978 konut projesini hayata geçirdiklerini, bunlardan 4 bin 434'ünü tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 1544 konutun yapımına devam ettiklerini anlatan Erdoğan, "Rize'de 5 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Güneysu Millet Bahçemizi tamamladık, Rize ve İyidere Millet Bahçelerimizin yapımı sürüyor. Pazar Millet Bahçemizin projesi yapılıyor, Çayeli Millet Bahçemizin de yer seçimi tamamlandı." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara yollarında 20 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 190 kilometreye ulaştırdıklarını, il genelinde bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol alanını 12 kilometreden 378 kilometreye çıkardıklarını söyledi.
Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı Projesi
Rize'nin 22 yıl önce sadece 4 kilometre olan tünel uzunluğunu bugün 61 kilometreye yükselttiklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin en uzun tünellerinden olan Ovit Tüneli ve bağlantı yollarıyla GAP kapsamındaki illeri Doğu Karadeniz Bölgesi ve oradan da diğer ülkelerle yüksek standartlı bir yolla birleştirdik. Çeşitli ilçelerimizdeki 17 kara yolu projemizin çalışmaları devam ediyor. Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı Projemiz, Ankara ile Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz'e sınır olan Gürcistan arasında demir yolu ulaşımını sağlayacak. Bu projeyle Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin şehirlerimizi birbirine hızlı tren hattıyla bağlıyoruz. Böylece Rize'miz de ilk defa demir yoluyla tanışacak. Ulaştırma Bakanı burada onun gözlerine baka baka söylüyorum, ona göre."
"Rize- Artvin Havalimanını şehrimize kazandırdık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllık 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük ve 100 bin araç RO-RO kapasitesiyle bölgeyi bir "lojistik merkezi" haline getirecek Rize İyidere Lojistik Limanının yapımının sürdüğünü söyledi.
Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine 50 kilometre mesafedeki limanın, Kafkaslar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacağını belirten Erdoğan, "Bunun yanı sıra Rize Şehir Hastanesi Deniz Dolgu Alanı Onarımı ve Çayeli Balıkçı Barınağı Projelerimiz de devam ediyor. Ülkemizde deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havalimanı olan Rize- Artvin Havalimanını şehrimize kazandırdık." diye konuştu.
Sulama yatırımlarında 4 içme suyu tesisi, 88 taşkın koruma tesisi ve 17 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 109 tesis inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, şehre 1 yeni organize sanayi bölgesiyle teknokent kurduklarını belirterek, tam listesini vermeye kalktıklarında saatlerin yetmeyeceği kazandırdıkları tüm eser ve hizmetleri vatandaşlara emanet ettiğinin altını çizdi.
AK Parti Rize İl Kongresi'nin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bitlis, Karaman, Kırıkkale, Niğde ve Kırklareli İl Kongrelerimizin de partimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.
Kongreden notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" parçası çalındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Rize İl Teşkilatı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kongrenin yapıldığı salona "Korku sardı düşmanı Suriye'den Halep'e, sen dünya liderisin diğerleri talebe", "Derelerin suları akar denize akar, böyle dünya lideri anca Rize'den çıkar", "Dünya siyasetine format atan lider", "Türkiye'nin yüzölçümünü büyüten, Rize'mizden Türkiye'yi dünyada büyüten Recep Tayyip Erdoğan'a selam olsun", "Ölçü değil refaha ne patates ne soğan, Allah ömür verdikçe yanındayız Erdoğan", "Bize uzak değildir hiçbir sınır ötesi, Reisimiz Erdoğan, var mı bundan ötesi" pankartları asıldı.
Kongreye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.