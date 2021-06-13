Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de ikili temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki temasları kapsamında Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Levits ve Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.
Brüksel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de ikili temaslarına başladı.
Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.
Basına kapalı görüşme 20 dakika sürdü.
Letonya Cumhurbaşkanı Levits
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile de bir araya geldi.
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Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.