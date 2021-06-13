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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de ikili temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki temasları kapsamında Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Levits ve Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.

Ferdi Türkten   | 13.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de ikili temaslarda bulundu Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Brüksel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de ikili temaslarına başladı.

Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.

Basına kapalı görüşme 20 dakika sürdü.

Letonya Cumhurbaşkanı Levits

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile de bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.

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