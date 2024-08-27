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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Yunus ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ferhat Yasak, Kaan Bozdoğan  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Yunus ile telefonda görüştü

İstanbul

Görüşmede, Bangladeş'te meydana gelen sel felaketi ve Türkiye ile Bangladeş ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş'teki sel felaketinden duyduğu üzüntüyü iletirken hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diledi. Erdoğan, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi felaketle mücadelede ve yaraların sarılmasında Bangladeş halkının yanında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Bangladeş'in iş birliğini her alanda geliştirmeye devam ettiğini belirtirken geçici hükümet tarafından düzenlenecek seçimlerin Bangladeş halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Erdoğan görüşmede, Muhammed Yunus'a yeni görevinde başarılar diledi.

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