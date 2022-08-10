Dolar
17.96
Euro
18.53
Altın
1,795.29
ETH/USDT
1,827.50
BTC/USDT
24,029.00
BIST 100
2,816.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Zafer Fatih Beyaz   | 10.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kağıthane'de çalışma sırasında delinen doğal gaz borusu korkuya neden oldu
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısı için "turuncu kod"lu sağanak uyarısı
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun, yakın zamanda taburcu edilmesi planlanıyor
Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Orman Mühendisleri Odası İBB'nin Çırağan'da kestiği ağaçlarla ilgili raporunu yayımladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi

Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli'yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli'yi kabul etti
Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahin hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahin hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet