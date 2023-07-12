Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Vilnius'ta, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.
Vilnius
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmeleri, zirvenin ikinci gününde de devam ediyor.
Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.