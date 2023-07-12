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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Vilnius'ta, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

Serkan Kaya  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile bir araya geldi Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Vilnius

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmeleri, zirvenin ikinci gününde de devam ediyor.

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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