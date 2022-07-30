Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ordu İl Teşkilatıyla bir araya geldi
Ankara
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'daki temasları kapsamında AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi.
Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da katıldı.
Ordu Belediyesi'ni de ziyaret etti
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyeye gelişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler tarafından karşılandı.
Ordu Valisi Tuncay Sonel'in de hazır bulunduğu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sonel ve Güler'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.