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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ordu İl Teşkilatıyla bir araya geldi

Enes Kaplan   | 30.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ordu İl Teşkilatıyla bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'daki temasları kapsamında AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da katıldı.

Ordu Belediyesi'ni de ziyaret etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyeye gelişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler tarafından karşılandı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel'in de hazır bulunduğu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sonel ve Güler'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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