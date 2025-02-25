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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantılarına başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantılarına başkanlık etti.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantılarına başkanlık etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantılarına ayrı ayrı başkanlık etti.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantılar, basına kapalı gerçekleştirildi.

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