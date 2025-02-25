Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantılarına başkanlık etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantılarına başkanlık etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantılarına ayrı ayrı başkanlık etti.
AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantılar, basına kapalı gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.