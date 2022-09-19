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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Chris Coons’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Chris Coons’u kabul etti.

Mümin Altaş   | 19.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Chris Coons’u kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan burada ABD'li Senatörü Coons'u kabul etti.

Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

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