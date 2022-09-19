Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatör Chris Coons’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatör Chris Coons’u kabul etti.
Ankara
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan burada ABD'li Senatörü Coons'u kabul etti.
Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.