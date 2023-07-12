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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenliyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Serkan Kaya, Ömer Tuğrul Çam  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile bir araya geldi Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Vilnius

LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde heyetlerin de katıldığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "iyi bir görüşme" yaptığını belirtti

Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında görüşmesinin ardından sosyal medyadan değerlendirmede bulundu.

Erdoğan ile "iyi bir görüşme" yaptığını kaydeden von der Leyen, İsveç'in NATO'ya katılımının ilerletilmesi için Türkiye'nin uzlaşıya varmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Von der Leyen, "Ayrıca Ukrayna'ya devam eden destekleri, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni uzatmak için yürüttüğü yorulmak bilmez çabalarını, AB-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesinin kapsamını ele aldık." ifadesini kullandı.

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