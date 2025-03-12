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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Araklı Derneği’nin düzenlediği iftar programında konuşuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB güç kaybının önüne geçmek istiyorsa bunu Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir." dedi.

12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB güç kaybının önüne geçmek istiyorsa bunu Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Başbakanı Donald Tusk ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Türkiye ve Polonya, NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden, ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir.

(Polonya)Ticaret hacmimizi ve yatırımlarımızı daha da ileriye taşımakta kararlıyız, yeni ticaret hacmi hedefi olarak 15 milyar doları tespit ettik.

Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir.

ABD ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu buluyoruz. Rusya'nın da yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz.

(Rusya-Ukrayna) Türkiye'nin bu savaşla ilgili tutumu ilk günden beri gayet sarihtir. Her iki komşumuzun adil bir barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz.

Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil her türlü katkıyı sunmaya hazırız.

Bölgemiz savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz, bölgemizin huzura ve istikrara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya devam edeceğiz."

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