Dolar
36.67
Euro
39.96
Altın
2,988.91
ETH/USDT
1,929.50
BTC/USDT
84,303.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da “Minik Kalplerde Umudu Yaşat” iftar programında konuşuyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te sağlık teşkilatımızı 37 bin yeni personel ile daha da güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." dedi.

14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te sağlık teşkilatımızı 37 bin yeni personel ile daha da güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Şehir hastaneleri) Ülkemizdeki muhalefetin engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur. İlk defa dönemimizde uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz. Toplamda 37 bin 367 yataklı 25 şehir hastanemiz hizmete girdi, toplam 13 bin 950 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı sürüyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddete asla müsamahamız yoktur. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı
İstanbul'da en yüksek hava kirliliği değeri Göztepe'de ölçüldü
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 73 yıllık dava, 5129 hak sahibinin lehine sonuçlandı
"Mavi bereli" 2 bin 545 uzman erbaş, terörle mücadele için göreve hazır

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te sağlık teşkilatımızı 37 bin yeni personel ile daha da güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te sağlık teşkilatımızı 37 bin yeni personel ile daha da güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Terörsüz Türkiye) Çok fazla uzamadan, beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB güç kaybının önüne geçmek istiyorsa bunu Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB güç kaybının önüne geçmek istiyorsa bunu Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi 'barış diplomasisinin' merkez üslerinden biri haline getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi 'barış diplomasisinin' merkez üslerinden biri haline getiriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti olarak Kudüs, Filistin nöbetimiz devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti olarak Kudüs, Filistin nöbetimiz devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet