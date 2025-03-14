Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te sağlık teşkilatımızı 37 bin yeni personel ile daha da güçlendireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Şehir hastaneleri) Ülkemizdeki muhalefetin engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur. İlk defa dönemimizde uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz. Toplamda 37 bin 367 yataklı 25 şehir hastanemiz hizmete girdi, toplam 13 bin 950 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı sürüyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddete asla müsamahamız yoktur. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.