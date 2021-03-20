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Politika

CHP PM'nin olağanüstü toplantısı sona erdi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) olağanüstü toplandı.

Barış Gündoğan   | 20.03.2021
CHP PM'nin olağanüstü toplantısı sona erdi

Ankara

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine ilk olarak saat 12.00'de MYK toplantısı gerçekleştirildi.

MYK sonrasında ise Ankara'da bulunan üyelerin katılımı ile PM toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması kararlarının değerlendirildiği öğrenildi.

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