CHP PM'nin olağanüstü toplantısı sona erdi
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) olağanüstü toplandı.
Ankara
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine ilk olarak saat 12.00'de MYK toplantısı gerçekleştirildi.
MYK sonrasında ise Ankara'da bulunan üyelerin katılımı ile PM toplantısı yapıldı.
Toplantıda, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması kararlarının değerlendirildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.