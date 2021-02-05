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Politika

CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a 10 bin lira tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM'de 10 Temmuz 2019'da yaptığı basın açıklamasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açtığı davada CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu'ndan 10 bin lira manevi tazminat kazandı.

Abdullah Yasin Güler,Serdar Açıl   | 05.02.2021
CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a 10 bin lira tazminat ödeyecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de 10 Temmuz 2019'da yaptığı basın açıklamasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açtığı davada CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan 10 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Oktay'ın avukatı Deniz Yazar ile Bekaroğlu'nun avukatı Ertuğrul Cem Cihan katıldı.

Önceki celsede verdiği ifadeleri tekrarlayan Yazar, davanın kabulünü istedi.

Ertuğrul Cem Cihan ise davanın reddini talep etti.

Beyanların ardından hükmü açıklayan hakim, davayı kısmen kabul ettiğini belirterek, Bekaroğlu'nun Oktay'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM'de 10 Temmuz 2019'da yaptığı basın açıklamasındaki ifadelerinden dolayı CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu hakkında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açarak 25 bin lira manevi tazminat talep etmişti.

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