Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.54
Dolar
5.83
BIST 100
95,952.77
Altın
1,271.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bize oy vermeyen her kesimin sorunlarıyla ilgilenilecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendilerine oy vermeyen grupların belirlenmesi için MYK üyelerine talimat verdi.

Meltem Öztürk   | 23.04.2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bize oy vermeyen her kesimin sorunlarıyla ilgilenilecek

TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendilerine oy vermeyen grupların belirlenmesi için Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine talimat vererek, "Bize oy vermeyen her kesimin sorunlarıyla ilgilenilecek. Her dert bizim derdimizmiş gibi kabul edilecek ve bu kitlelerle tekrar kucaklaşılacak." dedi.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında TBMM'de toplandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 saat süren toplantıda Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki şehit cenazesinde uğradığı saldırı gündeme geldi ve olaya ilişkin bazı görüntüler izlendi, fotoğraflar incelendi.

Toplantıda; video, fotoğraflar ve tutanaklara göre, taşların öbek öbek daha önce olay yerine konulduğu, çatıdan sopa dağıtıldığı, ifadelerine başvurulan 37 kişinin dışında 15 kişinin bu olayları provoke ettiği belirtildi.

CHP Genel Başkan yardımcıları Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan, Ankara Milletvekili Murat Emir, eski cumhuriyet savcısı Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Umut Akdoğan, Celal Çelik'in yer aldığı komisyon, konuyla ilgili çalışma yürüterek bilgi toplayacak.

"Ekonomi masası toplansın" talimatı

Toplantıda Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sahipsiz olmadığını ifade ederek, derhal ekonomi masasının toplanmasını istedi ve ekonomideki kötü gidişi durduracak, önleyecek çözüm önerilerini halk ve iktidar ile paylaşmaları gerektiğini söyledi.

Dış politikada çok büyük sorunların bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, emekli diplomat ve askerlerin çağrılarak bir masa oluşturulmasını, durum değerlendirmesi yaparak, politik söylemlerine esas oluşturacak teknik bilgi vermelerinin sağlanmasını istedi.

Kılıçdaroğlu, kendilerine oy vermeyen grupların ve kitlelerin hemen saptanması için CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel başta olmak üzere, MYK üyelerine görev verdi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, kendilerine oy vermeyen her kesimin sorunlarıyla ilgilenileceğini belirterek, "Her dert bizim derdimizmiş gibi kabul edilecek ve bu kitlelerle tekrar kucaklaşılacak." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi konusunun da unutulmamasını istedi.

Ayrıca, yerel seçimde CHP'nin kazandığı 11 büyükşehir belediye başkanıyla 26 Nisan Cuma günü Ankara'da bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da ekonomik kriz Zelenskiy'in yolunu açtı
Arktik bölgesi jeopolitiği
Ukrayna'da belirsiz dönem
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?

Benzer haberler

Kılıçdaroğlu'na saldırının şüphelisi savcılığa sevk edildi

Kılıçdaroğlu'na saldırının şüphelisi savcılığa sevk edildi

Kılıçdaroğlu: YSK'nin KHK'lilerle ilgili aldığı karar doğru bir karar

'Olumlu, olumsuz diye sorgulama yapmamız çalışmaya gölge düşürmesin'

'Adaletin, hakkın ve hukukun açığa çıkarılmasını istiyoruz'

'Adaletin, hakkın ve hukukun açığa çıkarılmasını istiyoruz'
Çubuk Kaymakamlığı: Kılıçdaroğlu'nun gelişi anında bilgimiz oldu

Çubuk Kaymakamlığı: Kılıçdaroğlu'nun gelişi anında bilgimiz oldu
Muhtar Kökmen: Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağından haberimiz yoktu

Muhtar Kökmen: Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağından haberimiz yoktu