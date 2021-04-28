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Politika

CHP çalışma yaşamındaki gençlere rehber amaçlı rapor hazırladı

CHP'nin çalışma hayatındaki gençlerin haklarının neler olduğunu ve herhangi bir hak ihlali karşısında yapması gerekenleri anlatmak amacıyla "44 soruda çalışma yaşamındaki haklarımız" başlıklı rapor hazırladığı bildirildi.

Barış Gündoğan   | 28.04.2021
CHP çalışma yaşamındaki gençlere rehber amaçlı rapor hazırladı

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, AA muhabirine, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde "Gençlerin Güvencesizliği: 44 Soruda Çalışma Yaşamındaki Haklarımız" isimli bir rapor hazırladıklarını söyledi.

Türkiye'de farklı siyasi görüşlerden yüzlerce gençle yaptıkları görüşmeler sonucunda en önemli sorunlardan birinin işsizlik ve güvencesizlik olduğunu gördüklerini aktaran Gökçen, gençlerin işsiz kalma kaygısıyla düşük ücretlere razı edildiklerini ve uzun çalışma saatleri nedeniyle yasal haklarını da kullanamaz hale geldiklerini dile getirdi.

Gökçen, "Bu çalışmayla amacımız, hakkını aramak isteyen gençlere yol gösterici bir rehber oluşturmak ve iş hayatında yaşanan sorunları 44 soru ve 44 cevapta derleyerek hak bilincini güçlendirmek. Biliyoruz ki Türkiye'de gençlerin büyük bir bölümünün yarınını burada hayal edememesi ve yurt dışında yaşamayı tercih etmesi, ülkemizin en büyük sorununu, yalnızca o gençlerin değil, ülkemizin de geleceksizlik sorununu oluşturuyor. Geleceğimizi geri almak ve bu ülkede hayaller kurabilmek için insanca yaşayıp insanca çalıştığımız günleri inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gençleri çalışma yaşamında uğradığı hak ihlallerine karşı bilinçli ve örgütlü olmaya davet eden Gökçen, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı şimdiden kutladığını dile getirdi.


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