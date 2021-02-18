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Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Salda Gölü görsel güzelliğinin yanı sıra bilim dünyasını da ışık tutacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nün benzersiz yapısı ve görsel güzelliğinin yanı sıra bilim dünyasını heyecanlandıran bir çalışmaya da ışık tutacağını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 18.02.2021
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Salda Gölü görsel güzelliğinin yanı sıra bilim dünyasını da ışık tutacak

Ankara

Kurum, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) sosyal medya hesabından "Mars'a geri sayım başladı" başlığıyla yapılan "Jezero Krateri'ne kimse ayak basmadı ama Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde orada neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var." paylaşımına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"Mars'a geri sayım başladı" etiketiyle yaptığı paylaşımda Kurum, "Doğal halini koruyarak geleceğe taşıyacağımız Salda Gölü benzersiz yapısı ve görsel güzelliğinin yanı sıra bilim dünyasını heyecanlandıran bir çalışmaya da ışık tutacak. NASA gibi biz de Jezero Krateri'ndeki çalışmanın sonuçlarını merakla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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