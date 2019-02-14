Çerçioğlu'nun afişleri için ağaçların kesildiği iddiası

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir vatandaş, arsasındaki ağaçların Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bir binaya asılan afişlerinin görülmesini engellediği için kesildiğini öne sürdü.

AYDIN

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir vatandaş, arsasındaki ağaçların Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yerel seçim için kullanılan afişlerinin görülmesini engellediği için kesildiğini iddia etti.

Arsa sahibi Nasır Erdemci, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstiklal Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki arsasının hemen yanındaki binanın dış cephesine bir süre önce Çerçioğlu'nun seçim afişlerinin asıldığını söyledi.

Buradaki arsasında meyve ağaçlarının olduğunu belirten Erdemci, şunları kaydetti:

"Belediye görevlilerinin afişin daha iyi görülmesi için bahçemdeki bazı ağaçları kestiğini haber alınca hemen bölgeye geldim. 'Neden ağaçları kestiniz?' diye sorduğumda bana 'Şikayet et' dediler. Görevlilerden biri de bana 'Tapunu getir' diyor. Yazık günah değil mi? Bu ağacı 15-20 senedir suluyorum, büyütüyorum, yazın ortasında tankerle su getiriyorum. Ağaçlar büyük olduğu için uzaktan bakıldığında bu afiş görülmez. Onun için hemen gelip alelacele ağaçları kestiler. Hakkımı sonuna kadar arayacağım."

Aydın Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise belediye ekiplerince bölgede ne ağaç budaması ne de ağaç kesiminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Muhabir: Mehmet Ali Cintosun