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Politika

Çelik: Faşizmin Avrupa'yı ele geçirmesine sessiz kalanlar kendi demokrasilerini yok ediyorlar

Orhan Onur Gemici   | 27.01.2023
Çelik: Faşizmin Avrupa'yı ele geçirmesine sessiz kalanlar kendi demokrasilerini yok ediyorlar

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin ve bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Danimarka, alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz. Faşizmin Avrupa'yı ele geçirmesine sessiz kalanlar, kendi demokrasilerini yok ediyorlar."

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