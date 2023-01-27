Çelik: Faşizmin Avrupa'yı ele geçirmesine sessiz kalanlar kendi demokrasilerini yok ediyorlar
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin ve bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Danimarka, alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz. Faşizmin Avrupa'yı ele geçirmesine sessiz kalanlar, kendi demokrasilerini yok ediyorlar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.