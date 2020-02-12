Çavuşoğlu: Türkiye'den bir heyet İdlib konusunu görüşmek üzere Rusya'ya gidecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tiran’da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.
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