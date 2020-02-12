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Politika

Çavuşoğlu: Türkiye'den bir heyet İdlib konusunu görüşmek üzere Rusya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 12.02.2020
Çavuşoğlu: Türkiye'den bir heyet İdlib konusunu görüşmek üzere Rusya'ya gidecek

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tiran’da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.

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