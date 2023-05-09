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Politika

Çavuşoğlu, Moskova'da düzenlenecek 4'lü toplantı kapsamında Rusya'yı ziyaret edecek

Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejimi arasında yarın Moskova'da düzenlenecek 4'lü toplantıda, rejim ile ilişkilerin normalleşmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

Salih Okuroğlu  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Çavuşoğlu, Moskova'da düzenlenecek 4'lü toplantı kapsamında Rusya'yı ziyaret edecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun 4'lü toplantıya katılmak üzere bugün ve yarın Rusya'yı ziyaret edeceği duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu toplantıda, ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ve terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınmasının planlandığı belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun toplantı kapsamında ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

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