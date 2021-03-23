Euro
9.40
Dolar
7.84
BIST 100
1,379.25
Altın
1,739.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Çavuşoğlu: Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki pozitif gündemi sürdürmek için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile çalışacaklarını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 23.03.2021
Çavuşoğlu: Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Brüksel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında Josep Borrell ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Çavuşoğlu, "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisi, düzensiz göç ve terörle mücadelede daha fazla iş birliği gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, Suriye, Afganistan ve Libya dahil bölgesel konuları da ele aldıklarını ifade etti.

Borrell, bu hafta Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirileceği AB Liderler Zirvesi öncesinde yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasındaki açıklamasında, "Biz Türkiye ile bir aday ülke, komşu ve en iyi ilişkileri geliştirebileceğimiz önemli bir ülke olarak ilişki kurmak istiyoruz. Üye ülkelerin ve AB'nin çıkarlarını savunarak bunu yapmak istiyoruz." demişti.

Borrell ayrıca yaza kadar Türkiye'yi yakından takip etmeyi sürdüreceklerini dile getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 344 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 22 bin 216 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti
New York'ta Kovid-19 aşılamasında yaş sınırı 50'ye indirildi

Benzer haberler

Çavuşoğlu: Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız

Çavuşoğlu: Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız

Kosova'nın yeni başbakanı Albin Kurti oldu

AB, Türkiye ile 'en iyi ilişkileri' geliştirmek istiyor

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: İnsanlık suçu olan kadına şiddetle sıfır tolerans ilkesiyle mücadeleyi sürdüreceğiz

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: İnsanlık suçu olan kadına şiddetle sıfır tolerans ilkesiyle mücadeleyi sürdüreceğiz
ABD'den Halep ile İdlib'de Esed rejimi ve Rus hava saldırılarına kınama

ABD'den Halep ile İdlib'de Esed rejimi ve Rus hava saldırılarına kınama
AB, Rusya ile ilişkilerin düzelmesi için şartlarını sıraladı

AB, Rusya ile ilişkilerin düzelmesi için şartlarını sıraladı