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Politika

Çavuşoğlu AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile telefon görüşmesi yaptı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 08.04.2020
Çavuşoğlu AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ile telefonda görüştü

Ankara

Varhelyi ile telefon görüşmesini Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, "AB üyesi ülkeler ile aday ülkeler yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ortak mücadele etmeli. Sağlık, ticaret ve ulaştırma konularında Türkiye ile AB arasındaki iş birliğini artırmalıyız." ifadelerini kullandı.


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