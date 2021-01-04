Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'de göreve başlayan yabancı büyükelçilere başarı diledi
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, Türkiye'de görevlerine yeni başlayan Bangladeş, Çin, İsveç, Japonya ve Sudan'ın Ankara büyükelçilerine başarı dileğinde bulundu.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de görevlerine yeni başlayan Bangladeş, Çin, İsveç, Japonya ve Sudan'ın Ankara büyükelçilerine başarı dileğinde bulundu.
Görevlerine yeni başlayan #Bangladeş, #Çin, #İsveç, #Japonya ve #Sudan Büyükelçilerine başarılar diliyorum.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 4, 2021
Wished success during their tenures to newly appointed Ambassadors of 🇧🇩🇨🇳🇸🇪🇯🇵🇸🇩. pic.twitter.com/sndE14sqpM
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki görevlerine başlaması dolayısıyla Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa'ya başarılar diledi.
Bakan Çavuşoğlu, "Görevlerine yeni başlayan #Bangladeş, #Çin, #İsveç, #Japonya ve #Sudan Büyükelçilerine başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.