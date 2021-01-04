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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'de göreve başlayan yabancı büyükelçilere başarı diledi

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, Türkiye'de görevlerine yeni başlayan Bangladeş, Çin, İsveç, Japonya ve Sudan'ın Ankara büyükelçilerine başarı dileğinde bulundu.

Muhammet Tarhan   | 04.01.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'de göreve başlayan yabancı büyükelçilere başarı diledi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de görevlerine yeni başlayan Bangladeş, Çin, İsveç, Japonya ve Sudan'ın Ankara büyükelçilerine başarı dileğinde bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki görevlerine başlaması dolayısıyla Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa'ya başarılar diledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Görevlerine yeni başlayan #Bangladeş, #Çin, #İsveç, #Japonya ve #Sudan Büyükelçilerine başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.

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