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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mustafa Deveci   | 21.06.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, görüşmede Çavuşoğlu ile Baerbock'un NATO'nun genişlemesi ile Ukrayna dahil bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.


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