CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu kimsenin bozmasına, kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın, muhalefetin iş bilmezliğine bakıp umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir. Liyakatli kadrolar iş başındadır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye; Gazze, Suriye, Somali, Libya'da kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerde barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi verdi." diye konuştu.
Erdoğan, "(BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi) Bölgemizde patlak veren çatışmalara baktığımızda yaşam hakkı başta, beyannamenin ayaklar altına alındığını görüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca işlediği savaş ve soykırım suçları bunun en somut delilidir." ifadelerini kullandı.
