Dolar
42.70
Euro
50.27
Altın
4,299.57
ETH/USDT
3,012.60
BTC/USDT
87,004.00
BIST 100
11,456.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Politika

CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu kimsenin bozmasına, kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın, muhalefetin iş bilmezliğine bakıp umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir. Liyakatli kadrolar iş başındadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye; Gazze, Suriye, Somali, Libya'da kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerde barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi verdi." diye konuştu.

Erdoğan, "(BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi) Bölgemizde patlak veren çatışmalara baktığımızda yaşam hakkı başta, beyannamenin ayaklar altına alındığını görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca işlediği savaş ve soykırım suçları bunun en somut delilidir." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında Ahmet Çakar ifade verdi
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş 21. Uluslararası Müslüman Forumu'nda konuştu
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda Gazze Barış Planı'nı görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı

Benzer haberler

CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KOBİ'lere çalışan başına aylık 2 bin 500 liralık desteği 2026'da 3 bin 500 liraya yükseltiyoruz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet