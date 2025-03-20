CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleriyle bir araya geldiği iftarda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"(İsrail) Sırtını dayadıkları güçlerden cesaret alarak çocukları katledenler Allah'ın izniyle döktükleri masum kanlarında boğulacaklardır.
Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, tarihin doğru tarafında yer almaya, tüm gücümüzle Gazzeli mazlumları desteklemeye devam edeceğiz.
İsrail'in işlediği savaş, soykırım ve insanlık suçlarına engel olmayanlar, hem tarih önünde hem de insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir.
Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığın dik alasıdır.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.