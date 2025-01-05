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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor.
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Politika

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Rize
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Yenişehir Spor Salonu’nda partisinin 8. olağan il kongresinde konuşuyor.

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