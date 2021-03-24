CANLI- AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda geçekleştiriliyor
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alındı. Partililer, güvenlik noktalarında detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana girebildi.
Ankara
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı.
Kongre dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde toplandı. Salon çevresi, bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer, güvenlik noktalarında detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınmaya başlandı.
Salona giremeyen partililerin de kongreyi takip edebilmeleri için dışarıya dev ekranlar kuruldu. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.
Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Yavuz seçildi
AK Parti Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca, kongreyi yönetmek ve divan başkanlığını yürütmek üzere divan başkanı ve üyelikleri için seçim yapıldı.
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, salonda kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespit edildiğini, yeterli çoğunluğun hazır bulunduğunu, böylelikle kongrenin açıldığını ilan etti.
Kandemir, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca açık oylamayla divan ve divan kurulunun tek bir liste halinde oylanmasının kabul edildiğini belirtti.
Kongrede, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre, birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi.
Teklifin kabul edilmesinin ardından, divan başkanı ve üyeleri belirlendi. Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçildi.
Güvenlik önlemleri
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.
Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.
Kongre programı
Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yapacak.
Divan Başkanının konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak.
Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek.
Seçimlerin sonrasında ise Erdoğan'ın teşekkür konuşması yapması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.