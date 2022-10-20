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Politika

Bozdağ: Hem başı açık hem başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz

Orhan Onur Gemici   | 20.10.2022
Bozdağ: Hem başı açık hem başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz

Ankara

Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliği konusunda, "Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz.” açıklamasında bulundu.

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