Bozdağ: Hem başı açık hem başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz
Ankara
Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliği konusunda, "Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz.” açıklamasında bulundu.
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