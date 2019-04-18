Bolu Belediyesinde bazı işçilerin sendika değişikliğine zorlandığı iddiası
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, "İşçilerimiz sendikamızdan istifa ettirilmekte, sendikadan istifa etmeyen arkadaşlarımızın da yerleri değiştirilmekte." dedi.
Bolu
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Bolu Belediyesinde çalışan işçilerin sendika değiştirmeye zorlandığı ve yerlerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin, "İşçilerimiz sendikamızdan istifa ettirilmekte, sendikadan istifa etmeyen arkadaşlarımızın da yerleri değiştirilmekte." dedi.
Bolu Belediyesi önünde basın açıklaması yapan Yıldız, 30 civarında Hizmet-İş Sendikası üyesi işçinin iş yerlerinin değiştirildiğini söyledi.
İdare tarafından bu işçilere baskı yapılmadığının söylendiğini aktaran Yıldız, "Ama şiddetle bu arkadaşlarımıza baskı yapılmakta. İşçilerimiz sendikamızdan istifa ettirilmekte, sendikadan istifa etmeyen arkadaşlarımızın da yerleri değiştirilmekte. Bu arkadaşlar yıllardır Bolu Belediyesinde büro elemanı olarak çalışan arkadaşlarımız. Yer değişikliği olabilir ama bu arkadaşların mutlaka iş yerlerinin eş değer yerleri olması lazım. Buradan da şunu anlıyoruz ki bu arkadaşlarımızın üzerinde ciddi bir baskı, adaletsizlik ve zulüm var." şeklinde konuştu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mazbatasını aldıktan sonra Kuran'ı ve Türk bayrağını öperek göreve başladığına dikkati çeken Yıldız, "Ama ondan sonra 'yapmayacağım' dediğiniz işleri yapacaksınız ve işçiler üzerinde baskı kuracaksınız, işçilere zulmedeceksiniz. Sizin gibi düşünmedikleri ve sizin istediğiniz sendikaya üye olmadıkları için bunu yapacaksınız. Bunu şiddetle kınıyoruz. Asla olmaması gereken bir durum. Sayın Tanju Özcan'ın, belediye başkanının bu davranışından ve tutumundan vazgeçmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.
Yıldız, Özcan ile görüşmek için randevu talep ettiklerini ancak görüşemediklerini savunarak, "Kendisi akşam bizimle görüşeceğini söyledi ancak akşam müsait olmadığı için danışmanı İsmail Beyle görüşmelerimizi yaptık. Kendisine bu süreçle ilgili bütün bilgileri sunduk ve kendilerinin bu durumdan vazgeçmeleri gerektiğini söyledik." dedi.
Türkiye'nin hiçbir yerinde buna benzer bir uygulamanın görülmediğine vurgu yapan Yıldız, şunları kaydetti:
"Hiçbir seçimden sonra 'sen benim gibi düşünmüyorsun', 'sen bu sendikada değilsin' diye ne arkadaşlarımızın iş yerleri değiştiriliyor ne de buna benzer baskılar yapılıyor. Bunu maalesef Bolu'da ve Bolu Belediyesinde yaşıyoruz. Bu da bizi gerçekten üzüyor. Belediye başkanı değiştiği zaman kadrosunu değiştirebilir, yönetimini değiştirebilir, idari müdürleri değiştirebilir ama burada bunlar yapılmadı. Birçok müdür yerinde durmasına rağmen işçiler üzerine bir baskı uygulanıyor."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.