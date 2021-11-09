BBP Genel Başkanı Destici: Şehidimizin bacısına küfür eden bir milletvekili Meclis çatısı altında bulunmamalı
BBP Genel Başkanı Destici, "Şehidimizin bacısına küfür eden bir milletvekili Meclis çatısı altında bulunmamalı, dokunulmazlığı kaldırılmalı, süratle yargılanarak cezası verilmeli ve milletvekilliği düşürülmeli." dedi.
Ankara
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfretmesine ilişkin, "Önce 'küfür etmedim' diyor, sonra bütün görüntüler ve sözler ortaya çıkınca bir çekim yapıyor partisinden, partisinin Genel Başkan'ından, milletten özür diliyor ama küfür ettiği kişiye, o kişinin kardeşi olan şehidimize, ailesine ve bacısına özür yok. İYİ Partinin Genel Başkanı ne hikmetse, artık aralarında nasıl bir bağ, yakınlık, ilişki varsa bu ahlak fukarası çukur adamı savunmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Destici, şunları kaydetti:
"İYİ Partinin bu şahsı ihraç etmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum. Şehidin bacısına küfür etmiş hiç kimse bu Meclis'in çatısı altında bulunamaz, 'bu milletin değerleriyle siyaset yapıyorum' diyen hiçbir siyasi partinin çatısı altında bulunamaz. İYİ Parti eğer gerçekten samimi bir duruş gösterecekse disiplin kuruluna sevk etmeli ve ihraç etmelidir. Eğer İYİ Parti bunu yapmazsa o zaman Meclis bunu yapmalıdır. Şehidimizin bacısına küfür eden bir milletvekili Meclis çatısı altında bulunmamalı, dokunulmazlığı kaldırılmalı, süratle yargılanarak cezası verilmeli ve milletvekilliği düşürülmeli."
"Azerbaycan tezkeresine 'evet' diyeceğiz"
Dün Azerbaycan Zafer Günü'nün kutlandığını anımsatarak, bölgedeki zaferin ve barışın kalıcı olmasını dileyen Destici, bu hafta TBMM'de bölgede barışı korumak için bulunan Türk askerlerinin görev süresinin uzatılmasına dair tezkerenin tekrar görüşüleceğini söyledi.
Mehmetçiğin bölgedeki varlığının sadece Azerbaycan halkı için değil, o bölgede yaşayan din, dil, vatandaşlık, etnik köken ayırmadan, barış isteyen herkes için bir güvence olduğunu belirten Destici, tezkereye "evet" diyeceklerini aktardı. Destici, bütün partilerin tezkereye "evet" demesini beklediklerini ifade etti.
BBP Genel Başkanı Destici, yarının Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı olduğunu ifade ederek, Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı şehitlerini ve gazileri rahmetle, minnetle yad ettiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.