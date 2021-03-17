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Politika

BBP Genel Başkanı Destici: HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olmamıştır

Destici, "HDP Anayasa'nın 68. maddesinde yer alan hiçbir esasa uymamış, Siyasi Partiler Yasası'nı yok saymış, alenen devletin varlığına, ülkenin ve milletin birliğine kastetmiştir." dedi

Zafer Fatih Beyaz   | 17.03.2021
BBP Genel Başkanı Destici: HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olmamıştır

Ankara

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine açılan davayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Destici, açıklamasında şunları kaydetti:

"HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olmamıştır. Esasen kuruluşu da sakattır. Çünkü PKK terör örgütünün siyasi şubesi olarak kurulmuştur. Bütün yönetim kadroları ve sözde milletvekillerini PKK belirlemiştir. Kurulduğu günden bugüne kadar da teröre ve teröristlere hizmet etmiştir. HDP Anayasa'nın 68. maddesinde yer alan hiçbir esasa uymamış, Siyasi Partiler Yasası'nı yok saymış, alenen devletin varlığına, ülkenin ve milletin birliğine kastetmiştir. Bununla birlikte millete kurşun sıkanlara siper olmuş, her zaman Türkiye düşmanlarının safında yer almıştır. Bunlara rağmen maalesef bugüne kadar (bizce asla kabul görmeyen) çeşitli saiklerle, müsamahakarlığın ötesinde bir tavırla bugüne kadar Türk siyasetinde yer almıştır. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde terörle arasına mesafe koymayan, terörü reddetmeyen partilere müsaade edilmez."

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