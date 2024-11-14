Bakan Tunç'tan yargıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 14, 2024
Kanun Teklifinde;
✅ Hukuki işlem güvenliğinin sağlanmasında ve hukuki uyuşmazlıkların… pic.twitter.com/pmkvUYVeZd
"TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Hukuki işlem güvenliğinin sağlanmasında ve hukuki uyuşmazlıkların önlenmesinde önemli bir görev ifa eden noterlerimizin etkinliğini artıran, kişisel verilerin daha etkin korunmasına hizmet eden, çocukların üstün yararını gözeten, savunma hakkını güçlendiren önemli düzenlemeler yer almaktadır. Kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği olan ve destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.