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Politika

Bakan Tunç'tan yargıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Alper Şaşmaz  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Bakan Tunç'tan yargıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin paylaşım

Ankara

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Hukuki işlem güvenliğinin sağlanmasında ve hukuki uyuşmazlıkların önlenmesinde önemli bir görev ifa eden noterlerimizin etkinliğini artıran, kişisel verilerin daha etkin korunmasına hizmet eden, çocukların üstün yararını gözeten, savunma hakkını güçlendiren önemli düzenlemeler yer almaktadır. Kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği olan ve destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

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