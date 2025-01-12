Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı bin Ferhan ve AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı kapsamında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, toplantı marjında, Suudi mevkidaşı bin Ferhan ile görüştüğü belirtildi.
Bakanımız @HakanFidan Riyad'daki Suriye toplantısı marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü. 🇹🇷🇸🇦 pic.twitter.com/01hD8SQgSi— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 12, 2025
Bakanlığın başka bir paylaşımında da, Fidan'ın Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.