Bakan Fidan, Brüksel'de İngiltereli mevkidaşı Lammy ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İngiltereli mevkidaşı Lammy ile görüştü.
Görüşmede, Suriye konusu ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.