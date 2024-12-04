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Politika

Bakan Fidan, Brüksel'de İngiltereli mevkidaşı Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Bakan Fidan, Brüksel'de İngiltereli mevkidaşı Lammy ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İngiltereli mevkidaşı Lammy ile görüştü.

Görüşmede, Suriye konusu ele alındı.

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