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Politika

Bakan Fidan, Ankara'da Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile bir araya geldi.

Büşranur Koca  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Bakan Fidan, Ankara'da Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver ile görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bakan Fidan'ın, Ankara’da Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüştüğü bildirildi.

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