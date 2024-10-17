Bakan Fidan, Ankara'da Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bakan Fidan'ın, Ankara’da Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüştüğü bildirildi.
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Bakanımız @HakanFidan, Ankara’da Macaristan Ulusal Meclis Başkanı László Kövér ile bir araya geldi. 🇹🇷🇭🇺 pic.twitter.com/qwntv7JoNz— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 16, 2024