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Politika

AK Parti istişare toplantıları başladı

AK Parti'nin, parti kurullarının katılımıyla yapılan istişare toplantıları başladı.

Esin Işık  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
AK Parti istişare toplantıları başladı

Ankara

Alınan bilgiye göre, partinin "istişare kültürü" kapsamında düzenlenen toplantılar, Genel Sekreterlik tarafından organize ediliyor.

Kabine üyelerinin parti teşkilatı ve yönetimiyle buluşturulacağı toplantılara, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri katılacak.

Bakanların çalışma alanları, hizmet ve politikalarının istişare edileceği toplantılarda katılımcılar, bakanlara soru ve önerilerini de sunacak.

Toplantıların gündeminde ayrıca AK Parti'nin yapısal reform çalışmaları da yer alacak.

İlk toplantı ekonomiden başladı

İlkinin dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumuyla yapıldığı toplantılar devam edecek. Bu çerçevede ay sonundaki toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sunum yapması bekleniyor.

Dünkü toplantıda, Türkiye ile dünyadaki son ekonomik gelişmeler, yapısal reformlar ve partinin geleceğe dair vizyonu değerlendirildi.

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