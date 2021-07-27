Euro
10.13
Dolar
8.57
BIST 100
1,359.55
Altın
1,800.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı el-Cerendi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi'ye Türkiye'nin Tunus halkına desteğini bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 27.07.2021
Bakan Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı el-Cerendi ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı el-Cerendi ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, görüşmede, Türkiye'nin Tunus'un istikrarı ile huzuruna verdiği önemi ve Tunus halkına olan desteğini vurguladı.

Tunus'ta ne oldu?

Tunus'ta, 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protesto gösterileri yapılmış, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere, parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Kays Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu belirterek, bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Ünlü isimlerden Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
İtalya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında çıkarılan 'Yeşil Geçiş' belgesi bir kez daha protesto edildi
ABD'de 'günlük Kovid-19 vaka sayılarının 200 binlere çıkabileceği' uyarısı yapıldı
Türkiye'de 19 bin 761 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bakan Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı el-Cerendi ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı el-Cerendi ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu: KKTC ve Türkiye'nin haklarını savunurken tereddütte düşmeyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, 28 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle Pakistan'a başsağlığı diledi

Bakan Çavuşoğlu'nun FETÖ'yü anlattığı makalesi Kazak basınında yer aldı

Bakan Çavuşoğlu'nun FETÖ'yü anlattığı makalesi Kazak basınında yer aldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ve Kuveyt Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ve Kuveyt Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barış sürecine katkılarımızı sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barış sürecine katkılarımızı sürdüreceğiz