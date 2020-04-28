Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19'la mücadelede dünyanın en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesiyiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada en fazla insani yardım yapan ülke olmasının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede dünya genelinde en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülke olduğunu belirtti.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan "Girişimci ve İnsani Dış Politika" ve "Güçlü Türkiye" etiketleriyle paylaştığı mesajında, Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerinin üzerinde yazan Hz. Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine de yer verdi.
“Ümitsizliğin ardında nice ümitler var...— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 28, 2020
Karanlığın ardında nice güneşler var...”
Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olmamızın yanı sıra, en çok tıbbi destek sağlayan 3. ülkesi de Türkiye!🇹🇷
Şimdi Birlik Olma Zamanı.#GirişimciveİnsaniDışPolitika#GüçlüTürkiye pic.twitter.com/59kuWh72oD
Mesajında, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde maske, tulum ve hızlı tanı kiti gibi çeşitli tıbbi malzemeleri Türkiye'den ilgili ülkelere taşıyan uçağın fotoğrafını da paylaşan Çavuşoğlu, "Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olmamızın yanı sıra, en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesi de Türkiye! Şimdi birlik olma zamanı." ifadesini kullandı.
Diplomatik kaynaklar, Çin ve ABD'nin ardından Türkiye'nin, salgınla mücadele çerçevesinde diğer ülkelere en çok tıbbi destek veren üçüncü ülke olduğunu bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.