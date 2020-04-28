Euro
7.59
Dolar
7.00
BIST 100
101,305.60
Altın
1,702.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19'la mücadelede dünyanın en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesiyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada en fazla insani yardım yapan ülke olmasının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede dünya genelinde en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülke olduğunu belirtti.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 28.04.2020
Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19'la mücadelede dünyanın en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesiyiz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan "Girişimci ve İnsani Dış Politika" ve "Güçlü Türkiye" etiketleriyle paylaştığı mesajında, Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerinin üzerinde yazan Hz. Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine de yer verdi.

Mesajında, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde maske, tulum ve hızlı tanı kiti gibi çeşitli tıbbi malzemeleri Türkiye'den ilgili ülkelere taşıyan uçağın fotoğrafını da paylaşan Çavuşoğlu, "Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi olmamızın yanı sıra, en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesi de Türkiye! Şimdi birlik olma zamanı." ifadesini kullandı.

Diplomatik kaynaklar, Çin ve ABD'nin ardından Türkiye'nin, salgınla mücadele çerçevesinde diğer ülkelere en çok tıbbi destek veren üçüncü ülke olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump: İlerleyen dönemde daha fazla vaka göreceğiz çünkü daha fazla test yapacağız
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar artıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı

Benzer haberler

Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19'la mücadelede dünyanın en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesiyiz

Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19'la mücadelede dünyanın en çok tıbbi destek sağlayan üçüncü ülkesiyiz

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferansla düzenlendi

AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 33 bin 708'i tahliye edildi

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
İsveç'in Kovid-19'la sıra dışı mücadelesi

İsveç'in Kovid-19'la sıra dışı mücadelesi
Oyuncu Ali Buhara Mete: Gayretimizi, inancımızı ve iyi hissiyatımızı kaybetmemeliyiz

Oyuncu Ali Buhara Mete: Gayretimizi, inancımızı ve iyi hissiyatımızı kaybetmemeliyiz