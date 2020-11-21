Bakan Çavuşoğlu: Ahıska Türkleri’nin haklı davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya paylaşımında, DATÜB Genel Başkanı Kassanov ve üyeleriyle bir araya geldiğini belirtti.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve üyeleriyle bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DATÜB Genel Başkanı Kassanov ve üyeleriyle bir araya geldiğini belirtti.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve üyeleriyle bir araya geldik. #Ahıska Türkleri’nin haklı davasına sahip çıkmaya, Ahıskalı kardeşlerimize her zaman ve her yerde destek olmaya devam edeceğiz.@DATUBDunyaahska pic.twitter.com/Srqx6xIYKL— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 21, 2020
Bakan Çavuşoğlu, "Ahıska Türkleri’nin haklı davasına sahip çıkmaya, Ahıskalı kardeşlerimize her zaman ve her yerde destek olmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.